Massa Lubrense: via Partenope aperta al traffico veicolare a partire da maggio e per tutta l’estate. Il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, ha pubblicato un avviso per fornire gli aggiornamenti sui lavori in Via Partenope.

La partenza della stagione turistica sta facendo registrare sul territorio di Massa Lubrense numeri eccezionali in termini di presenze. Questo ci fa enormemente piacere.

Al fine di favorire la ripresa economica, dopo il lungo periodo della pandemia e venire incontro alle esigenze dei lavoratori, degli operatori del settore e di tutto l’indotto, abbiamo deciso di mantenere aperta via Partenope al traffico veicolare per il prossimo mese di maggio e per tutta l’estate.

Si procederà con lavorazioni compatibili con il transito di autoveicoli e bus o con brevi tratti di senso unico alternato.

Solo per due o tre giorni, nel mese di maggio, ci sarà la chiusura della strada, che sarà comunicata con largo anticipo, al fine di ripristinare l’asfalto nelle zone già interessate dalla posa dei sottoservizi.

I lavori di scavo, che dovranno arrivare all’altezza di Villa Lubrense, riprenderanno solo dal 3 ottobre.

Crediamo in questo modo di rispondere alle legittime esigenze di tanti cittadini, di lavoratori, operatori economici con cui ci siamo confrontati con serenità e senso di responsabilità in questo periodo.

Devo ringraziare per questo risultato l’assessore Domenico Tizzano, la dirigente del settore lavori pubblici ingegnere Monica Coppola, la ditta esecutrice dell’opera, la Gori, l’Enel e la Città Metropolitana di Napoli. Si tratta di un lavoro sinergico, non facile, a cui tutti hanno dato il loro contributo, che ha lo scopo di sostenere la ripresa economica del nostro territorio e le legittime aspettative dei nostri concittadini.