Massa Lubrense sospesi lavori per Pasqua, si faccia lo stesso per Piano di Sorrento. Comunque stagione inizia col caos traffico , pollice verso comunque per TUTTE E DUE i comuni, non ci si doveva trascinare con questi lavori in questo periodo, ricordiamo che sul Corso Italia da Sant’Agnello c’è il semaforo sempre per lavori verso Sorrento . E ricodiamo che il traffico è impazzito dopo due anni di Covid riparte come e più di prima.

In occasione delle festività di Pasqua e della festa del 25 aprile i lavori su via Partenope saranno sospesi.

Pertanto la strada sarà regolarmente aperta al traffico veicolare da:

Mercoledì Santo 13 aprile a

Lunedì 25 aprile

Durante questo periodo saranno ripristinate le corse SITA ed EAV secondo orari e percorsi consueti.

I lavori proseguiranno a partire dal 26 aprile e fino al 3 giugno sempre con chiusura dalle ore 8.30 alle ore 17 a esclusione dei festivi e prefestivi.

Dal 3 giugno non ci saranno più chiusure.