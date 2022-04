Massa Lubrense piange la scomparsa del 95enne Francesco Saverio Palumbo (Francesco ‘e ind o’ funnoco)

Massa Lubrense. All’età di 95 anni si è concluso il cammino terreno di Francesco Saverio Palumbo conosciuto affettuosamente come “Francesco ‘e ind o’ funnoco”. A darne il triste annuncio la figlia Maria Antonina, gli adorati nipoti Rosa, Maria e Raffaele, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Le esequie muoveranno dall’ospedale civile di Sorrento alle ore 9.30 di martedì 12 aprile per la Chiesa Parrocchiale S. Maria delle Grazie in Massa Lubrense.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il lutto che li ha colpiti.