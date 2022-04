Massa Lubrense, la frazione di Nerano porge l’estremo saluto all’86enne Antonio Caputo (Ninuccio) del Ristorante “Le Sirene”

Massa Lubrense. Questo pomeriggio, nella Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore in Nerano, l’estremo saluto all’86enne Antonio Caputo del Ristorante “Le Sirene”, conosciuto affettuosamente come Ninuccio.

A piangerne la scomparsa la moglie Esterina, i figli Alfonso e Marinella, il genero Peppe, i nipoti Lorenzo ed Esther ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché lo accolga tra le sue braccia.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.