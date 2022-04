Massa Lubrense, la frazione di Monticchio porge l’estremo saluto al 62enne Giuseppe Gargiulo

Massa Lubrense. Questo pomeriggio, nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Monticchio, l’estremo saluto a Giuseppe Gargiulo che all’età di 62 anni ha concluso il suo cammino terreno per raggiungere la dimora eterna.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze alla sorella Carolina, al fratello Cataldo, alla cognata Annarita, ai nipoti ed a tutti i parenti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono addolorati la scomparsa.