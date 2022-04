Massa Lubrense, il sindaco Lorenzo Balducelli comunica la sua positività al Covid-19: “Per un po’ non ci vedremo”

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica la sua positività al Covid-19: «Anche per me è arrivato il Covid. Mi mancava. Al momento tutto bene. Sono preparato, in questi anni ho ascoltato tante storie di persone che hanno vissuto l’esperienza del contagio e dell’isolamento. Finirà anche questo. Per un po’ non ci vedremo. Mi mancherete tutti. A presto!».

Al primo cittadino massese formuliamo i migliori auguri per una rapida guarigione.