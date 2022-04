Massa Lubrense, il dispositivo di traffico e sosta in occasione della “Sorrento Roads by 1000 Miglia 2022”

Massa Lubrense. Venerdì 8 aprile, dalle ore 14.00 alle 18.00 in località S. Agata sui due Golfi e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in località Termini piazza S. Croce, si svolgerà la manifestazione “Sorrento Roads by 1000 Miglia 2022”. Al fine di garantire un ordinato e sicuro svolgimento della stessa sarà necessaria una regolamentazione del transito e della sosta veicolare nelle aree interessate.

Per tali motivi il Comune di Massa Lubrense – con Ordinanza n. 41/2022 – per il giorno venerdì 8 aprile 2022 istituisce:

– in località Termini Piazza S. Croce, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, divieto di sosta con rimozione a mezzo carro gru;

– in località S. Agata sui due Golfi nel tratto dall’incrocio con Via Nastro Azzurro all’imbocco di Via Canale, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione a mezzo carro gru;

– in località S. Agata sui due Golfi su Via Deserto nel tratto compreso tra Via Canale e l’intersezione con il Secondo Corso, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, doppio senso di marcia per i gestori ed avventori di attività di ristorante e strutture ricettive e per i residenti di Via Termine e Via Canale.

Sono esclusi dal predetto divieto i seguenti veicoli:

– muniti di contrassegno e trasportanti persone invalide;

– mezzi pubblici (taxi e noleggio da rimessa);

– mezzi delle Forze dell’Ordine;

– ambulanze e veicoli di pronto soccorso, in caso di emergenza;

– medici in visita domiciliare urgente;

– di proprietà di residenti previa esibizione al personale addetto al servizio viabilità della carta di circolazione ove si dimostri la residenza nella zona interessata dal provvedimento.

– dei possessori di alloggi esistenti in Corso S. Agata, Via Pagliaio di Sandolo e Via Termine (dall’inizio fino all’arco) detentori di posto auto privato, previo rilascio di apposito permesso da parte del Comando Polizia Locale.