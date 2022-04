Massa Lubrense, Azione in Comune su Marina del Cantone: “Stagione estiva iniziata, ma ancora degrado ed abbandono”. Azione in Comune, il gruppo di minoranza del Comune di Massa Lubrense, ha presentato un’interrogazione circa le condizioni di Marina del Cantone.

Nonostante la stagione estiva sia ormai iniziata, a Nerano si registra ancora un grave stato di degrado e abbandono presso alcune aree appartenenti al demanio comunale

In particolare, i bagni pubblici posizionati nella Piazza delle Sirene, acquistati nel 2019 con un investimento pubblico di circa € 19.000,00, sono stati posizionati e da allora non utilizzati se non per un breve periodo iniziale

Ancora, il cantiere della cabina elettrica, posizionata in Largo Argentina è ormai fermo da tempo; la rampa di accesso che collega l’arenile a Largo Argentina è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale con ordinanza 257 del 30-12-2021 del Comandante della Polizia Locale a causa del crollo del muro di contenimento, del parapetto e della ringhiera a valle della stessa

Pertanto, abbiamo chiesto al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore al turismo di conoscere quali siano i motivi ostativi alla soluzione di queste problematiche, quali siano le azioni intraprese e gli atti disposti e riscontrabili approntati per la loro soluzione e se la mancata immediata soluzione non stia arrecando o possa arrecare un gravissimo danno d’immagine e quindi economico al nostro Comune.