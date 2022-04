Massa Lubrense, Azione in Comune: “Piscina comunale abbandonata”. Azione in Comune, il gruppo di minoranza del Comune di Massa Lubrense, ha presentato un’interrogazione circa la piscina comunale.

Ormai da tempo la piscina di Sant’Agata sui Due Golfi e tutta l’area adiacente versa in uno stato di evidente abbandono

Abbiamo pertanto richiesto in maniera formale a sindaco, presidente del consiglio comunale e assessore allo sport di conoscere quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione massese circa la gestione dell’impianto

A nostro avviso la messa a regime della struttura potrebbe essere strategica in considerazione dell’avvio della stagione turistica e, soprattutto, del consequenziale aumento della domanda balneare da parte di residenti e turisti

L’amministrazione comunale deve farsi carico di questa situazione: va fatta un’analisi costi/benefici su un eventuale affidamento a una cooperativa oppure su una gestione comunale virtuosa. L’importante è che l’impianto torni in funzione sia per decoro urbano sia per pubblica utilità.

Qualcuno propone addirittura l’abbattimento: quest’ipotesi estrema rappresenterebbe una sconfitta per tutti quanti noi, in termini sociali e di spreco di denaro pubblico!