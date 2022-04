Maiori, in questa giornata di festa il porto si è trasformato in un parcheggio a cielo aperto

In questa giornata in cui si celebra la Festa della Liberazione il porto di Maiori è stato invaso dalle auto trasformandosi in un parcheggio a cielo aperto. Questo lunedì festivo ha attratto molte persone nella città della costiera amalfitana ed in tanti hanno deciso di raggiungere Maiori con i mezzi privati che hanno parcheggiato nell’area portuale per poi spostarsi a piedi sul territorio.

Il porto rappresenta il cuore pulsante della vita di Maiori, centro vitale del lavoro, della cultura, del divertimento e del turismo. Ma oggi la sua funzione principale è stata quella di ospitare le tantissime auto che hanno raggiunto la città della costiera…

(video di Valeria Civale)