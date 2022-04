Maiori, il commosso addio a Giovanni della Comunità Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie “Sarai sempre il Presidente”

Maiori, il commosso addio a Giovanni della Comunità Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie. Un lutto che ha colpito tutta la cittadina della Costiera amalfitana con post sulla pagina facebook

Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, quando trovare le parole per salutare un grande Uomo, nel suo ultimo viaggio, diventa difficile.

Oggi è uno di quei momenti, perché non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per ricordare l’uomo, ovvero il grande Presidente Giovanni la sua significativa missione sociale espressa anche all’interno della nella nostra comunità Parrocchiale per decenni.