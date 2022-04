Maiori e Positano ancora interruzione idrica, ecco le zone senz’acqua fino alle 12

Maiori e Positano Ancora un’interruzione idrica oggi , ecco le zone senz’acqua fino alle 12.

Ecco le zone interessate a Positano , dove l’interruzione programmata dall’Ausino dovrebbe finire alle 11

Questa la comunicazione di Maiori

Si comunica agli utenti che, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno 07.04.2022, salvo imprevisti.

La sospensione interesserà gli utenti residenti nelle seguenti località/vie del Comune di Maiori:

• Via Gaetano Capone

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.

Si ringrazia l’utenza per la cortese collaborazione.

Per ulteriori informazioni telefonare al Numero Verde 800194026

Qualche giorno fa altra interruzione idrica nella cittadina della Costiera amalfitana dalle ore 8:30 alle ore 14:00 del giorno 05.04.2022, nelle seguenti località/vie del Comune di Maiori:

• Via Pedamentina;

• Via Sordella.

Sono interruzioni programmate che stanno creando comunque disagi in costa d’ Amalfi all’inizio della stagione turistica.