Maiori: domani interruzione idrica, ecco le zone senz’acqua fino alle 14. Si comunica agli utenti che, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica di distribuzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:30 alle ore 14:00 del giorno 05.04.2022, salvo imprevisti.

La sospensione interesserà gli utenti residenti nelle seguenti località/vie del Comune di Maiori:

• Via Pedamentina;

• Via Sordella.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.

Si ringrazia l’utenza per la cortese collaborazione.

Per ulteriori informazioni telefonare al Numero Verde 800194026