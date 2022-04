Maiori. Dice no all’Ucraina, bufera sulla preside del Comite

È una delle eccellenze scolastiche del salernitano, con riconoscimenti ottenuti anche fuori regione. Ma il “blasone” non è bastato per evitare dissidi tra la dirigente scolastica, Maria Rosaria Scagliola , il corpo docenti, gli studenti e i genitori. Incomprensioni che si sono susseguite una dietro l’altra con il risultato che oggigiorno, al “Comite” di Maiori, la tensione oramai si taglia a fette. L’ultimo casus belli , denunciato dal personale scolastico, riguarda il no della preside all’invito degli studenti ad un’ucraina, presidente di un’associazione umanitaria, a partecipare ad un’assemblea, che ha fatto registrare come conseguenza immediata le dimissioni del Consiglio d’Istituto. Un epilogo amaro che, probabilmente, non sarà l’ultimo atto di una vicenda che ormai è un muro contro muro. Perché, dopo i vani tentativi di dialogo, ognuno resta della propria opinione, con il risultato che le divergenze d’idee sulla gestione scolastica hanno provocato una strappo profondo che difficilmente potrà essere ricucito. Alla preside sono imputate colpe alle quali, però, la dirigente scolastica, contattata telefonicamente, non vuole rispondere, minacciando querele.

Le accuse dei docenti. Fatto sta che tutti sono concordi nel muovere precise critiche alla preside. A partire dai docenti e dal personale Ata, che in un documento evidenziano come non ci sia stata «la volontà da parte della dirigente scolastica di creare un clima sereno e collaborativo, di accogliere le richieste di docenti e alunni né la volontà di confronto necessario per la crescita della comunità scolastica». A tal proposito il personale scolastico evidenza come la preside non abbia accettato «la proposta avanzata dagli studenti di far partecipare all’ultima assemblea d’Istituto una cittadina ucraina, presidente di una nota associazione umanitaria, affinché portasse la sua diretta testimonianza degli orrori della guerra ». E questo, per i docenti ed il personale Ata, è la punta dell’iceberg di una situazione diventata insostenibile. «Dopo numerosi ma inutili tentativi di dialogo viene rimarcato nel documento – con profondo rammarico, gran parte dei docenti e il Consiglio d’Istituto (genitori-alunni-docenti), si sono dimessi da tutti i loro incarichi, in aperto contrasto con la dirigente scolastica». E non solo. Perché tutte le componenti scolastiche del “Comite” hanno anche deciso «d’incrociare le braccia in segno di protesta di fronte all’atteggiamento chiuso e poco costruttivo della dirigenza. Un gesto forte e sofferto, ma necessario per il bene di questa scuola che ha sempre rappresentato una risorsa preziosa per il territorio e pertanto da salvaguardare ».

Via i rappresentanti. Alla stessa stregua dei docenti e dei genitori, anche i rappresentanti degli studenti hanno deciso di rassegnare le dimissioni. «È un gesto forte – scrivono in una lettera che arriva a conclusione di un percorso turbolento e sofferto. Dall’inizio di quest’anno scolastico, con l’arrivo dell’attuale dirigente, nel nostro istituto si sono verificati dei cambiamenti radicali che a nostro parere lo hanno snaturato e lo hanno reso meno funzionale ed accogliente». Secondo i rappresentanti degli studenti, inutile è stato qualsiasi tentativo di colloquio. «Abbiamo incontrato spesso la dirigente – spiegano con rammarico tentando di ricercare e individuare, nell’ottica di un interesse comune alla crescita, un punto di incontro, pur sostenendo le nostre legittime richieste, ma non ci siamo riusciti. Riteniamo che le posizioni siano troppo distanti e che il confronto sia inutile se le idee che intendevamo portare avanti non vengono nemmeno prese in considerazione. S’è interrotto quel rapporto di reciproca fiducia che deve stare alla base di una collaborazione sinergica, necessaria per il bene del corpo studentesco». Gli studenti individuano anche un preciso momento che ha dato il via al confronto-scontro. «Dal giorno dello sciopero del 26 novembre scorso ad oggi – sottolineano gli oramai ex rappresentanti degli studenti – poco e nulla è cambiato, e nessuna delle nostre richieste è stata considerata, mentre è rimasta costante la minaccia di azioni penali nei nostri confronti, come se fossimo nemici di questa scuola, che è la nostra famiglia. Facciamo un passo indietro ma creiamo le condizioni per far fare qualche passo in avanti a questa scuola, che merita di più».