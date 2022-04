Maiori, al Ristorante “Il Faro di Capo d’Orso” l’eccellenza dell’enogastronomia con un panorama da sogno

Maiori, Il Ristorante “Il Faro di Capo d’Orso” rappresenta un’eccellenza nel settore dell’enogastronomia. Ogni piatto è frutto di un’attenta ricerca per coniugare l’innovazione ed il gusto con un uso attento e sapiente delle spezie in grado di donare tocchi aromatici dosati con conoscenza e mano sicura. Un’esperienza sensoriale che non si limita al gusto ma coinvolge la vista e l’olfatto grazie soprattutto alla stagionalità e qualità delle materie prime. A completare il tutto una cantina con le migliori etichette del mondo, partendo da aziende celeberrime fino ad arrivare a piccole aziende vitivinicole che producono poche bottiglie ma di estreme qualità.

A guidare la cucina del ristorante saranno Andrea Aprea e Salvatore Pacifico. Doppie stelle, quindi, per il ristorante della famiglia Ferrara, Pio e il figlio Bonaventura Bonny alla quarta generazione.

Dal ristorante è possibile godere di una vista mozzafiato in quanto realizzato come un piccolo gioiello incastonato nella scogliera, a picco sul mare, in modo da consentire un contatto diretto con la natura, ammirando la vista di Amalfi, Atrani, Ravello, l’isola “Li Galli” e Capri con i suoi faraglioni. Suggestivi ed infiniti i tramonti con il sole che scende a picco sul Tirreno, colorando il cielo di differenti tonalità di rosso ed arancio.