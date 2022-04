Lutto per il calcio: addio al procuratore Mino Raiola

Si è spento all’età di 55 anni Mino Raiola, uno dei più famosi e potenti procuratori del mondo del calcio originario di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. L’agente italo-olandese curava gli interessi di alcuni dei maggiori protagonisti di questo sport, da Haaland ad Ibrahimovic, dallo juventino De Ligt all’ex Pogba, passando per Balotelli, Donnarumma e, in passato, l’attuale vicepresidente bianconero Pavel Nedved. A gennaio si erano diffuse voci su un suo ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano, smentite poi dal suo entourage con un comunicato