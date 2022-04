Luca Piantadosi è un tipo da Futsal, perché? Luca Piantadosi, in prestito dal Napoli Futsal, da quest’anno è l’asso dei rossoneri alla corte di mister Breglia. Guerriero nell’anima, Luca si definisce “una persona intraprendente che non ama attendere le opportunità, ma preferisce crearsele”. Il carattere grintoso lo ha spinto verso questo sport nel 2012, perché il Futsal ha il potere magico di “tenerti sempre in bilico e chi vive di adrenalina come me, non può farne a meno”, continua. Il Sorrento deve salvarsi e Luca è molto stimolato a fare bene, come d’altronde sta facendo in ogni partita. Di traguardi ne ha raggiunti parecchi come ” i diversi anni in serie B e la finale playoff per la serie A2″, ammette, ma ora c’è bisogno di risollevare il Sorrento dal fondo della classifica e Piantadosi è certo che “in queste ultime giornate di campionato, siamo pronti a battagliare fino alla fine”, conclude.