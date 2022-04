“Light it up blue” 2022: il Comune di Piano di Sorrento si tinge di azzurro per la campagna di sensibilizzazione sull’autismo.

Il Comune di Piano di Sorrento si tinge di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, illuminando simbolicamente di blu il Monumento ai caduti posto in Piazza Cota domani 2 Aprile.

L’iniziativa “Light it up blue” è promossa da Autism Speaks, la più grande organizzazione internazionale che si occupa di autismo, e mira con un segnale visivo ad attirare l’attenzione sulla tematica dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e a contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui spesso, purtroppo, sono vittime.

La consigliera delegata ai servizi sociali Giuseppina Esposito: “Ci associamo a questo gesto simbolico perché riteniamo che sia fondamentale promuovere la conoscenza di questi disturbi, in quanto è solo attraverso essa che possiamo riconoscere, comprendere ed affrontare tutte le problematiche che da questi disturbi discendono. Come Comune di Piano di Sorrento portiamo avanti un impegno quotidiano a confrontarci con l’ASL e con tutte le istituzioni coinvolte in queste problematiche, per sollecitare nuovi e più specializzati interventi attraverso Piani Terapeutici Riabilitativi e utilizzando i servizi già attivi, ovvero i Servizi di assistenza domiciliare e assistenza specialistica per le persone diversamente abili, perché assieme ai gesti simbolici e prima di essi vengano i gesti e gli aiuti concreti”

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico, caratterizzato da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. Autism Speaks ha scelto il blu in quanto colore tra i preferiti dalle persone autistiche, associato a una sensazione di calma e accettazione in cui le persone con autismo possono non sentirsi a loro agio.