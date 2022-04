L’EVENTO. Napoli, “In Arte Vesuvio” presenta “Made in Naples”, la “Pasquetta Azzurra!”

NAPOLI. Fari puntati su I.A.V. Club, la struttura polifunzionale a carattere artistico-culturale, situata in Piazza Nazario Sauro al civico 23 e diretta da Angela e Lucia Andolfo.

Fervono i preparativi per il nuovo grande evento artistico, che si svolgerà nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile 2022, con la proposta di una magica e incantevole giornata allietata dalla straordinaria voce di Monica Sarnelli.

Si inizierà (ore 12) in Sala Paradiso, con la splendida vista sul lungomare di Napoli, con un gustoso aperitivo in compagnia di DJ set che allieterà il pubblico all’insegna di tanta “musica & spritz”.

Alle 13.30 seguirà il tradizionale pranzo di Pasquetta, con un menù di prelibate specialità partenopee.

Poi, alle ore 15, sarà la volta del concerto Live set “Napoli Azzurra” di Monica Sarnelli che rallegrerà il pubblico con le più belle canzoni e melodie napoletane.

Alle 17 toccherà di nuovo a DJ set, con musica & caffe/drink. Ma non finisce qui.

Alle 19 tutti davanti al maxi schermo, per vivere insieme le emozioni del big match della 33esima giornata del campionato di serie A tra Napoli e Roma.

Ampio spazio è stato dato anche all’arte, dove nella sala “Inferno” sarà possibile visitare la mostra “Parthenias – i segni della Terra” con opere del maestro Antonio Ciraci. La produzione pittorica esposta, ha una matrice di tipo antropologico.

Nella sala “Paradiso” invece, sarà possibile ammirare le opere dell’artista Alessandro Ciambrone, noto ricercatore accademico e writer di Castel Volturno che per l’occasione, realizzerà anche un’opera live dedicata a partenope.

Dunque un appuntamento da non perdere, adatto per tutte le famiglie. Infatti la splendida struttura dispone, tra l’altro, anche di un’accogliente sala Playroom, dove bambini e ragazzi potranno trascorrere, con personale specializzato, ore di creatività e di divertimento.

Il programma dettagliato dell’evento sarà presentato alla stampa e al pubblico il giorno mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 17, presso la stessa struttura dello I.A.V. Club – da Angela e Lucia Andolfo.

Inoltre, nella speciale occasione, Monica Sarnelli – supportata da Matilde Andolfo quale moderatrice e da tanti amici artisti con i loro interventi – racconterà delle recenti pubblicazioni discografiche (sono ben sei i brani pubblicati negli ultimi dodici mesi: “E’ Femmena”, “Un Nuovo Sud”, “Abbracciame”, “Doje Parole”, “Fortuna”) mostrando i videoclip, realizzati per ogni singola produzione, e presentando coloro che – a vario titolo (cantanti, autori, arrangiatori, musicisti, videomaker, registi, attori, tecnici, produttori) – ne hanno reso possibile la realizzazione.

Per info e prenotazioni 3343013800 – facebook e https://www.instagram.com/iav_cocktailbar/

Ulteriori appuntamenti in programma:

Domenica 10 Aprile ore 12 Evento Di Beneficenza in favore delle famiglie e dei bambini coinvolti nella guerra in Ucraina;

Venerdì 15 Aprile ore 22 Marcello Coleman;

Sabato 16 Aprile ore 22 Uanema Orchestra;

Domenica 17 aprile ore 12 Aperitivo con i Posteggia Chic – Dario Carandente e Claudia Qu – ore 18:00 DJ Set;

Domenica 23 Aprile ore 22 La Terza Classe;

Martedì 26 Aprile ore 17:30 Un Caffè con Gli Artisti a cura del maestro Renato Di Meo;

Venerdì 29 Aprile ore 19 Presentazione del progetto #InSegniAMO a cura dell’Associazione no profit Gabry Little Hero odv;

Sabato 30 Aprile ore 22 The Collettivo & Friends;