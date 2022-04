Lettere da Piano di Sorrento – Come finirà?

LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“COME FINIRÁ?”

Facendo i dovuti scongiuri, sperando che questa guerra in Ucraina non ci trascini in un conflitto mondiale, quale può essere la fine di questa crudele e sanguinosa guerra? Qualunque siano state le motivazioni che hanno spinto Putin ad aggredire l’Ucraina, questa guerra dovrà pure avere una fine. Noi non conosciamo a fondo le eventuali ragioni interne, sia dell’Ucraina sia della Russia, e se vi siano state delle pregresse provocazioni tra le due popolazioni, sappiamo soltanto che si tratta di un’aggressione di una Nazione contro un’altra assolutamente incolpevole. Come tutti coloro che vogliono la pace, speriamo che finisca nel migliore dei modi, interrompendo una catena di sangue innocente che, dopo il massacro di Bucha, ha assunto connotati inaccettabili.

Le trattative sinora espletate sui tavolati di pace non hanno sortito alcun effetto e si ha la sensazione che si debbano considerare delle parodie, perché non sono state seriamente accettate dagli aggressori.

Sperando che vi sia un serio tavolo di trattativa, dopo concessioni, compromessi, firme, ipocrite strette di mano, cosa resterà?

Una cosa è certa. Non vi sarà più spargimento di sangue innocente, resteranno però le morti ingiustificate di civili inermi, le macerie di tanti edifici, la morte di tanti animali, l’inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua e tutto il peggio che possa capitare all’ambiente che ci circonda e dal quale dipende la nostra stessa esistenza.

Ci porteremo dietro una incancellabile vergogna ed un’offesa a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il progresso della civiltà: martiri di pace e di guerra, scienziati, ricercatori, vittime delle Mafie e l’Umanità intera non potrà mai essere risarcita da tutto quel sangue sparso, da quella ritrovata barbarie. Dietro di noi..un cimitero di tombe senza nomi, senza croci.

Sarà mai processato Putin per crimini di guerra dal momento che mancano i presupposti giuridici per un suo arresto ed una sua condanna?