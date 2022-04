Le telecamere del TGR Campania a Positano per parlare di turismo

Positano ha ospitato oggi le telecamere del TG Regionale Campania per realizzare un servizio incentrato sulla tematica del turismo. Presente anche Positanonews con il direttore Michele Cinque insieme con il giornalista Michele Giordano, con il quale ha lavorato per un decennio quando era capo redattore di Metropolis.

Un’importante finestra sulla città di Positano che si prepara a vivere una stagione turistica caratterizzata da numeri importanti grazie alle copiose presenze previste dall’Italia e dall’estero, con il ritorno dei turisti americani da sempre grandi amanti della costiera amalfitana.

Ma già in questi giorni che preludono alla prossima Pasqua Positano torna a vivere grazie alla presenza di moltissimi ospiti che confermano il primato della perla della costiera amalfitana come una delle località turistiche più amate al mondo.