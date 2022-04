Le bikers di Wima ad Amalfi per dire basta alla violenza sulle donne. Le bikers della Divisione Italia di Women International Motorcycle Association hanno fatto ieri tappa ad Amalfi per dire “basta alla violenza sulle donne”.

In tour per varie città della Campania, le bikers di Wima sono state accolte in Piazza Municipio dall’Assessore alle Politiche Sociali, Francesca Gargano, che ha poi posato con loro ai piedi del monumento dei caduti e lungo la maestosa scalea del Duomo. Le donne motocicliste, il cui motto è “sotto il casco lo stesso sorriso” si dichiarano solari, libere da ogni convenzione di genere ed è per questo che attraverso il rumore dei motori delle loro moto intendono lanciare un monito per dire stop alla violenza sulle donne.