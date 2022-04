L’annuncio del sindaco Daniele Milano “Riaperta Luna Rossa“, una buona notizia per Pasqua ad Amalfi . Pochi minuti fa con un post il primo cittadino della capitale della Costiera amalfitana ha fatto sapere che è stato riaperto il parcheggio “Luna Rossa”, l’opera era stata posta sotto sequestro in seguito a una denuncia , da allora l’amministrazione si è adoperata anche con i vigili del fuoco di Salerno per cercare una soluzione che è arrivata a ridosso del momento nevralgico della Pasqua, anche se già nei giorni scorsi la città era in sofferenza per la mancanza di posti auto la situazione stava diventando insostenibile.