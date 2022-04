L’ambulanza che suona …..inascoltata. Sindaci della Costiera amalfitana pensate seriamente al traffico

Minori, Costiera amalfitana Sindaci e politici della costa amalfitana e dintorni, ma veramente non vi assale, non vi assilla il timore, la preoccupazione che in una delle autoambulanze che quotidianamente restano bloccate nel traffico di questa amata ed odiata arteria che si chiama 163 ci possa essere (non lo auguriamo mai) qualcuno di voi o qualcuno che vi interessi?

Ore 15.50 di oggi 1 di aprile (non è un pesce) si sente un continuo martellare di sirena di ambulanza che (siamo a Torre Paradiso di Minori) non riesce a passare causa traffico bloccato.

Io ci penserei e mi darei da fare seriamente.