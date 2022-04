Laboratorio di Giornalismo online con Positanonews, aperto anche agli stranieri

Il giornalismo tra tradizione e innovazione raccontato da chi lo scrive ogni giorno . Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, organizza un laboratorio di Giornalismo online . A luglio ci saranno anche due giornaliste americane , uno stage in collaborazione con il Sant’Anna di Sorrento, con la coordinazione del direttore di Positano Michele Cinque, con esperienza pluridecennale nel campo del giornalismo di carta stampata e online, dal Mattino al Corriere del Mezzogiorno, esperienze con l’ Espresso gruppo Repubblica, la Stampa, ma anche con incontri di altri protagonisti del mondo dell’informazione .

Positanonews non è nuovo a queste esperienze, già fatto con i licei di Sorrento, con successo grazie a un percorso formativo di alternanza scuola lavoro che offrirà agli studenti gli strumenti per approcciarsi al mestiere del giornalismo sociale. La prima parte della formazione, avverrà nella sede della redazione, per poi portare tutti i partecipanti a lavorare sul campo per testimoniare e raccontare le comunità presenti nel territorio.

Prima di tutto, occorrerà prepararsi sulle tematiche principali che riguardano il giornalismo: il mestiere del giornalista, i criteri di notiziabilità, le tecniche per poter affrontare al meglio un’intervista, le caratteristiche principali della scrittura per il web e la differenza con gli stili della carta stampata, ma anche i social network

L’ABC del giornalismo

Prima di procedere con la teoria, un momento di brainstorming: in un cartellone sono state raccolte le parole scelte dai ragazzi e associate al giornalismo, in un ordine alfabetico casuale.I come “investigazione”, V come “verità”, L come “lente”, A come “antitesi”, E come “empatia”, T come “tutela”, N come “novità”, P come “pericolo”, per citarne alcune. L’alfabeto del giornalismo ha messo in moto tante idee e ha aperto uno spazio di dibattito e confronto tra i partecipanti, attivi, interessati, con gli occhi e la mente ben aperti. Alcuni già determinati a voler intraprendere in futuro il mestiere di giornalista, altri mossi dalla voglia di guardare al mondo con uno sguardo più critico e informato, altri ancora attratti dalla novità e curiosi di buttarsi in una nuova esperienza di formazione e crescita.

Prima del Covid abbiamo ospitato vari stage con giornaliste americane, che poi hanno riportato le loro esperienze su testate internazionali.

Il corso si svolgerà nella nostra redazione a Piano di Sorrento

Per poter partecipare al laboratorio o anche collaborare con Positanonews mandate una mail a direttore@positanonews.it