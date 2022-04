La tradizione dei Fujenti nel periodo prepasquale vista dalla Penisola Sorrentina e dalla Costiera Amalfitana (di Raffaele Di Palma)

A partire dal 17 gennaio (festa di Sant’Antonio Abate) non è insolito nei paesi vesuviani essere svegliati molto presto la domenica mattina da voci urlanti e musica in sottofondo.

In questo periodo le strade della città diventano meta di pellegrinaggio dei fujenti o dei Vattienti, che dir si voglia, che cercano offerte destinate al Santuario della Madonna dell’Arco.

Ogni paese si organizza in associazioni che partecipano con la propria paranza e la propria bandiera, in pratica un enorme stendardo e un altarino con la statua della Madonna portata a spalla.

Le offerte raccolte vengono poi appuntate sugi stendardi e, nel giorno del lunedi in Albis, donate al Santuario.

I cittadini dei paesi attraversati dal colorato corteo attendono con entusiasmo e predispongono delle sostanziose batterie di fuochi d’artificio per partecipare anche loro alla devozione.

La tradizionale divisa dei Fujenti è composta da una camicia o maglietta bianca, simbolo della purezza, una fascia azzurra con l’immagine della Madonna dell’Arco e una fascia rossa in vita che simboleggia il miracolo del sangue…

Seguite il video per sapere perché i Fujenti si chiamano così e quando e perché è nata questa tradizione… https://youtu.be/A4bcXlx–3U