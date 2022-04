La scomparsa di Mariangela Florio a Minori, il ricordo di Gaspare Apicella

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno ) I MINORESI, i tanti minoresi aspetteranno rattristati, commossi, in preghiera l’arrivo questo sera, 01.04, della loro sfortunata amica-concittadina proveniente da Milano e che un male improvviso e galoppante ha portato via da questo mondo.

Mariangela FLORIO, donna di media età, impegnata da tempo in un noto nosocomio del capoluogo lomb ardo con la qualifica di infermiere professionale, ha dovuto soccombere, suo malgrado, ed ha lasciato nel profondo dolore il suo unuco fratello e tutti i parenti.

Donna esuberante, allegra, am ichevole, appena le era consentito faceva un salto a Minori sia per stare con il fratello e si perchè il richiamo e l’odore e l’atmosfera del paesello natio hanno sempre avuto per lei un effetto attrattivo.

Domani, sabato 2, funerali nella basilica di santa Trofimena a Minori officiati dal parroco don Ennio Paolillo alle ore 019.30

A me mancherà il suo saluto allegro ogni qualvolta passava per casa mia per raggiungere la case della cugina cara.

Ca’è la certezza che lei ora vorrà dall’alto del cielo vegliare sul suo amato fratello rimasto da solo.