La scomparsa di Franco PISANI Ad Amalfi

Una comunità incredula e rattristata ha dovuto accettare la scomparsa di Franco Pisani, ex comandante dei Vigili Urbani di Amalfi

Lo sconcerto ed il disorientamento di tanti amalfitani è dato principalmente dal fatto che Pisani è stato sempre una persona corretta, onesta, socialmente perfetta, legata a sani principi della moralità, del rispetto altrui, della convivenza.

Il suo stile di comportamento è unanimamente riconosciuto nei settori della vita amalfitana, dal Comune all’attaccamnento alle sorti del Mariano Bianco al prestigios coro della catrtedrale al corpo dei Vigili Urbani.

Lo piangono la moglie Alfonsina, i figli Ignazio, Ludovico e Maria Lilia, le sorelle Bianca Maria, Giovanna e Rita e tutti i parenti ed amici.

Amalfi ha perso una molto sinceramente persona per bene, dal cuore buono, quel cuore che lo ha tradito allimprovviso.

Io , da affezionato cognato, non l’ho mai visto, nonoistante le mol,teplici vicissitudini che gli ha riservato ,la vita, eccessivamente contrariato.

Che possa infine riposare in pace con grande attenzione per i figli.