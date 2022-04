La riapertura della strada che collega Sorrento a Massa Lubrense salutata con soddisfazione dagli operatori turistici, i lavori riprenderanno ad ottobre. Riportiamo di seguito il post del giornalista Antonino Siniscalchi.

Lo stop ai lavori sulla carreggiata che ha determinato la chiusura della strada che collega Sorrento e Massa Lubrense rappresenta una svolta importante per contribuire ad ampliare le prospettive di rilancio del turismo in Penisola sorrentina. “Prendiamo atto con soddisfazione – spiega il presidente di Federalberghi Penisola sorrentina, Costanzo Iaccarino – che l’iniziativa di rinviare al prossimo autunno il completamento delle opere programmate in via Partenope ha trovato piena sinergia con le istituzioni territoriali. Dopo i due anni difficili trascorsi che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno drammaticamente messo in ginocchio l’economia turistica del nostro territorio, la stagione del 2022 ha finalmente permesso alle nostre aziende di poter riaprire già dal mese di marzo/aprile e consentire la ripartenza dell’intero comparto, con il ripristino della mobilità su via Partenope, l’offerta ricettiva a Pasqua e nel weekend della Festa della Liberazione ha confermato di poter contare su una affluenza legata alle risorse del territorio in grado di garantire un rilancio concreto delle aziende ricettive operanti sul territorio di Massa Lubrense anche nell’ottica di opportunità future nella programmazione di eventi previsti per i prossimi mesi di maggio e giugno”.

“Il weekend della Festa della Liberazione ha fatto registrare tutto esaurito, sia negli hotel, sia nei ristoranti da Massa Lubrense e in tutta la Penisola sorrentina. Le previsioni non solo del 1 maggio, ma anche della prossima stagione, ci fanno ben sperare” Francesco Gargiulo del famoso ristorante Antico Francischiello e presidente della “Associazione Ristoratori Lubrensi” è davvero ottimista. E anche molto felice della soluzione adottata dall’amministrazione comunale della sua cittadina nel sospendere i lavori lungo la Statale Provinciale che stava penalizzando la mobilità dei cittadini e di quanti scelgono l’ultimo paese della Costiera “Dopo alcune mail da parte di tutti i ristoratori, della nostra associazione, di Federalberghi, si è riusciti ad ottenere la sospensione dei lavori che riprenderanno ad ottobre. “Da maggio avremo convegni, appuntamenti ed eventi, oltre al via del flusso turistico. La collaborazione di tutte le associazioni di categorie nell’esprimere perplessità nel continuare lavori e, di conseguenza, del persistere difficoltà della mobilità, ha trovato il sindaco Lorenzo Balducelli e l’assessore Giovanna Staiano, favorevoli ad accogliere le nostre istanze.

“La partenza della stagione turistica sta facendo registrare sul territorio di Massa Lubrense numeri eccezionali in termini di presenze. Questo ci fa enormemente piacere – spiega il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -. Al fine di favorire la ripresa economica, dopo il lungo periodo della pandemia e venire incontro alle esigenze dei lavoratori, degli operatori del settore e di tutto l’indotto, abbiamo deciso di mantenere aperta via Partenope al traffico veicolare per il prossimo mese di maggio e per tutta l’estate. Si procederà con lavorazioni compatibili con il transito di autoveicoli e bus o con brevi tratti di senso unico alternato. E Solo per due o tre giorni, nel mese di maggio, ci sarà la chiusura della strada, che sarà comunicata con largo anticipo, al fine di ripristinare l’asfalto nelle zone già interessate dalla posa dei sottoservizi. I lavori di scavo, che dovranno arrivare all’altezza di Villa Lubrense, riprenderanno solo dal 3 ottobre. Crediamo in questo modo di rispondere alle legittime esigenze di tanti cittadini, di lavoratori, operatori economici con cui ci siamo confrontati con serenità e senso di responsabilità in questo periodo”.