La Rai da Amalfi ad Agerola: è già boom di turisti. Si punta alla sentieristica

Le telecamere Rai sbarcano con il Tg di RaiUno (dal minuto 4:42) ancora una volta in costiera amalfitana, dove ormai da settimane si respira aria di ripartenza e di riaperture di quelle attività turistiche chiuse sin dagli inizi della pandemia da covid 19. Il servizio del Tg Uno arriva ad Amalfi, passando per la splendida Agerola e il Sentiero degli Dei, raccontando il modo in cui gli operatori turistici della costiera amalfitana affrontano questa ripresa, puntando a nuove forme di turismo. Tra le mete preferite dei turisti nel 2022, secondo il telegiornale Rai, c’è proprio la costiera amalfitana. L’inviata Marcella Maresca racconta la costiera amalfitana nel periodo di Pasqua, partendo da Amalfi con la tradizione della carta fatta amano, passando per la storica Pasticceria Pansa. Giunti ad Agerola, i membri del team Rai hanno potuto intervistare Antonio. Un pastore colmo di genuinità che solo una terra come questa può regalare. Non ho la possibilità di girare il mondo, ma faccio girare il mondo dentro casa mia – dice Antonio. Le parti alte della costiera amalfitana si articolano in sentieri mozzafiato, a partire dal Sentiero degli Dei da Positano ad Agerola, alla Valle delle Ferriere di Amalfi o il Sentiero dei Limoni a Minori: il servizio Rai vuole raccontare proprio questo, la costiera amalfitana non è solo mare. E da oggi si punta molto sulla sentieristica.