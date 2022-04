La Rai a Positano: questa sera il servizio sul turismo su Rai Tre. Nei giorni scorsi, le telecamere della Rai si sono nuovamente spostate a Positano. La perla della Costiera Amalfitana ed il suo turismo, infatti, saranno protagoniste questa sera, sabato 30 aprile 2022, di un servizio che andrà in onda su Rai Tre.

A fare da base alla Rai è stata La Zagara, locale diventato oramai un ottimo ristorante. Non si tratta della prima realtà ad optare per questa svolta: si tratta di una scelta fatta già storicamente e con fortuna, soprattutto per adattarsi ad un turismo sempre crescente come quello della città verticale. Insomma, una scelta che può piacere o meno ai cittadini, ma che viene molto apprezzata dai turisti.

Circondati dal verde, dal profumo degli agrumi e dall’inconfondibile bellezza di Positano, il Ristorante La Zagara è un giardino segreto, un paradiso verde nascosto nel cuore della Costiera Amalfitana, l’oasi dove il caos svanisce lasciando il posto alla tranquillità e al relax.

Il ristorante La Zagara Positano porta in tavola tutto il sapore di ingredienti freschi genuini della Costiera, preparati secondo la tradizione.

Ravioli agli agrumi, scialatielli ai frutti di mare e baccalà alla griglia sono solo alcune delle nostre specialità: ogni nostro piatto è un connubio perfetto di natura, sapori autentici e amore per la cucina.

Siediti e rilassati, lasciati avvolgere dai sapori freschi e genuini dei nostri piatti, dai profumi dell’agrumeto, dalla vista mozzafiato della terrazza e dai suoni del mare a due passi. La Zagara è un piacere per tutti i sensi.

Che sia un pranzo in famiglia o una cena romantica, il nostro ristorante al centro di Positano è il luogo ideale, capace di soddisfare ogni palato.