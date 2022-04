La provola di Tramonti protagonista a Mezzogiorno Italia: l’appuntamento domani. La provola di Tramonti, in Costiera Amalfitana, sarà domani protagonista dell’episodio di Mezzogiorno Italia, che andrà in onda a partire dalle roe 13.25.

In Costiera Amalfitana, scenario idilliaco per eccellenza, infatti, oltre alle acque cristalline c’è molto altro. A Tramonti, tra cielo e mare, trova spazio la provola affumicata, prodotto di eccellenza della tradizione gastronomica tramontana. Un incontro tra presente e passato: verranno mostrate le antiche tecniche di affumicatura, ancora oggi utilizzate dai maestri casari di Tramonti. Che permettono alla provola di arricchirsi di profumi e sapori inimitabili.

La pizza tramontana è l’unica a godere della certificazione di Denominazione Comunale. Uno spazio verrà riservato proprio alla Pizza della Tradizione di Tramonti, realizzata con un impasto a base di grani antichi e profumata al finocchietto selvatico. A discuterne i maestri pizzaioli Alfonso Simeone e Antonio Erra.

“Quella offerta dalla trasmissione Mezzogiorno Italia è una vetrina importantissima per il nostro paese” – ha dichiarato il Vicesindaco Vincenzo Savino -. “Sarà l’occasione per far conoscere a milioni di telespettatori la storia e le eccellenze del nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi!”

L’appuntamento è fissato per domani, alle ore 13:25, quando l’inviato Enzo Ragone accenderà i riflettori su Tramonti e sulla Costa d’Amalfi, rendendo merito ad uno dei territori più belli d’Italia.