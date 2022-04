La Processione bianca del Giovedì Santo a Piano di Sorrento

Il programma e l’itinerario sono l’atto conclusivo del “cammino” di preparazione alla Processione.

Non è solo un cammino organizzativo, ma soprattutto spirituale.

Chi ha avuto la fortuna di percorrerlo, negli anni, sa bene che è esso stesso “processione” e ne è la parte più bella!

Si prepara ogni dettaglio per consentire ai partecipanti di vivere, nella preghiera e nel raccoglimento, questo pezzo di strada fatto “insieme”.

Se vuoi, puoi ancora unirti a noi!

Prenota la veste per partecipare alla Processione bianca di Giovedì Santo 14 aprile 2022 e poi passa a ritirarla in Congrega dalle 18,00 alle 22,00.

In PROCESSIONE possono INCAPPUCCIARSI tutti. UOMINI e DONNE.

Per partecipare clicca qui: https://annunziatapiano.org/?p=2627