La Pasqua con i profughi a Terebovlia città tra Leopoli e Kiev di Padre Enzo Fortunato. Da Scala la città più antica della Costa d’ Amalfi ad Assisi per l’Ucraina in guerra con la Russia, Padre Enzo Fortunato è stato raggiunto da Positanonews , il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , per sentirlo in occasione di questa Pasqua che sta vivendo in zona di guerra “Oggi siamo chiamati tutti in prima persona a lavorare per la pace…. qui in Ucraina sarà ancora un cammino lungo…ma noi non ci arrendiamo … Questa nazione risorgerà”