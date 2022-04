La notte del lavoro narrato all’ Istituto Superiore Grandi di Sorrento

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Questa volta, però, a parlare non saranno soltanto gli artigiani, che sono custodi di antiche tradizioni, ma anche i giovani studenti di tre istituti superiori della Penisola che rappresentano il nostro presente e ci permettono di guardare speranzosi al futuro. Sono loro, con l’Associazione Peninsulart, a dare appuntamento al 30 aprile, alle 19.30, presso l’istituto d’arte “F. Grandi” di Sorrento per aspettare insieme la festa dei lavoratori, con racconti, percorsi artistici, musica e degustazioni. “Una Notte Artigiana” si inserisce nel fitto programma di eventi della manifestazione di respiro nazionale “La Notte del Lavoro Narrato”, ideata dal sociologo napoletano Vincenzo Moretti con Alessio Strazzullo, e organizzata da #lavorobenfatto e Jepis Bottega. Quest’anno si avvale della collaborazione del Liceo Artistico – Musicale IPIA “F. Grandi”, del Liceo Scientifico “G. Salvemini” e dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento che, guidati dall’associazione Peninsulart, offriranno al pubblico che deciderà di partecipare un momento di incontro e confronto a cui non siamo più abituati ma di cui sentiamo fortemente il bisogno.