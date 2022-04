La morte di Mino Raiola ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Tantissimi calciatori hanno espresso parole di cordoglio, come il suo assistito Lozano: “Convivere con te è stata una delle cose migliori che mi siano capitate. Mai potrò dimenticare le nostre chiacchierate e i momenti trascorsi insieme. Il dolore è passeggero, alcuni giorni e si supererà, via via sparirà, ma il tuo ricordo vivrà per sempre in me. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza. Ti ringrazio di tutto”. Anche il Costa d’Amalfi ha accusato il colpo per questa dipartita così improvvisa e ha sottolineato l’attaccamento del procuratore sportivo alla Perla della Campania: “La FC COSTA D’AMALFI si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Raiola, per la perdita del caro Mino. In particolare il nostro abbraccio va al papà Mario ed alla signora Nunzia. Mino, era una persona molto legata al Costa d’Amalfi, ed era intenzionato a sostenere il nostro progetto”.