La Mediateca – Biblioteca di Minori intestata ad Angela Maria Lembo, parte premio studio

La Mediateca – Biblioteca di Minori intestata ad Angela Maria Lembo Una bella iniziativa a Minori in Costiera amalfitana da perte del Consiglio dei ragazzi del Comune di Minori che ha voluto intestare la “Mediateca-Biblioteca” ad Angela Maria Lembo. Questa iniziativa ha portato la famiglia Ruocco/Lembo ad organizzare un premio studio per i nostri Alunni. L’iniziativa coinvolgerà le classi dall’Infanzia fino alle medie. Il tema non poteva che essere incentrato sulla nostra bellissima cittadina esprimendo l’amore per essa sotto forma di poesia, disegno o lavoro musicale. Complimenti dal giornale della Costa d’ Amalfi e Sorrento Positanonews per l’iniziativa volta al ricordo di una cara persona