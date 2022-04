La Linea Positano di Hanna Moore Milano. PRedazione Fashion, a cura di Cristina Vannuzzi – fonte fashionchannel

Nella suggestiva cornice del Sohara Luxury Club Hotel, incorniciata dagli affascinanti paesaggi che revocano il mondo di Miami, lo shooting di Hanna Moore Milano creato da Carlo Di Santo per un affascinante omaggio alle donne, alla natura, all’artigianalità e alle tradizioni locali.

Positano Style, una coinvolgente collezione che rievoca l’atmosfera del jet-set degli anni ’70 e ’80, tra luci, pizzo e stelle scintillanti, nei meandri della memoria di questa epoca dove ci restano solo i ricordi, leggeri come farfalle, con la musica, l’eco delle risate, la trasgressione e la stravaganza.

Nella linea SS 2022 si riflette la poetica visionaria del designer, che scaturisce dall’interdipendenza del tutto in un universo dove ogni cosa ha un’anima e dall’ascolto delle vibrazioni della materia, la creazione di capi ed è come se li dipingesse, in una esplosione di colori e forme dove parole e brani di poesie piovono come dentro un sogno.

Una produzione che è un twist moderno, un nuovo look in chiave contemporanea per una linea che vanta un design all’avanguardia per forme, materiali e colori che ben rispecchiano le due anime del designer, un mix di classica raffinatezza e di sofisticata innovazione. moda Couture.

Moda e Arte, outfit come un gioco e creatività, performance, gesto e teatralità si inseriscono armoniosamente nella moda couture, un modo per abbracciare il mondo e accompagnarsi alla storia, ai colori e alle emozioni che derivano dal vestire Italian Style, per abitare il mondo, codificare i linguaggi e i comportamenti, costruire l’identità, non solo personale ma anche collettiva.

Ispirazione che nasce da esperienze vissute nel mondo dell’arte contemporanea e dalla quotidianità, una contaminazione creata da una serie di emozioni che solo l’arte può trasmettere.

Con la Collezione beachwear è stato lanciato anche il makeup che è la nuova linea HM Make Italy by Hanna Moore Milano, ecosostenibile, green, linea creata da Luciano Carino con prodotti eco, che ben si abbinano alla Linea di Hanna Moore, una collezione di prodotti con focus labbra e occhi caratterizzati da nuance forti, packaging scultorei e formulazioni clean.

Nasce dunque una sinergia di menti, di suggestioni e di emozioni che si traducono in collezioni make-up, i Brand Hanna Moore Milano e HM Make Up Italy.