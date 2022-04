La grande scherma arriva in piazza a Napoli per il ponte del 1 maggio.

Riceviamo e pubblichiamo

“Serpe in Armis” è il titolo del torneo evento che avrà luogo in Piazza Gian Battista Vico (NA) 30 aprile – 1 maggio 2022 dalle ore 10.30. Dieci cavalieri in armatura si affronteranno uno contro uno per una due giorni di grande spettacolo, interviste e rievocazione storica. I Maestri FlaviomassimoGrumetti e la moglie Ida Stringile portano in piazza l’opera della sala d’Arme Anna Maria (sede del circolo polisportivo Bernardo Tanucci A.S.D.) dopo un periodo difficile per lo sport a causa dell’emergenza sanitaria globale. Presenta Ralph Stringile, l’evento patrocinato dal Comune di Napoli e dalla terza municipalità sarà presenziato oltre che dalle autorità comunali anche da quelle dell’Accademia Nazionale di Scherma,patrocinante dello stesso.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews