La fotomodella Karyna Bondar sceglie la costiera amalfitana per rilassarsi con il fidanzato Antonio Matarazzo

La bellissima fotomodella Karyna Bondar ha trascorso un romantico fine settimana in costiera amalfitana, uno dei suoi luoghi del cuore, in compagnia del fidanzato Antonio Matarazzo. La 31enne è nata in Siberia ma ha origini ucraine e dal 2003 vive in Italia dove ha iniziato a calcare le passerelle e ha frequentato una scuola di moda a Padova. Il successo che l’ha resa nota al grande pubblico è arrivato con la partecipazione al reality “Temptation Island” dove, nelle vesti di tentatrice, ha fatto battere il cuore a diversi concorrenti.

Ma oggi la splendida Karyna ha occhi solo per il suo Antonio e la foto pubblicata su Instagram che le ritrae felici ed innamorati mentre si baciano nella splendida cornice della costiera amalfitana non lascia dubbi.