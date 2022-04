La Fortitudo basket Sorrento conquista il primo posto

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE di Antonino Siniscalchi

PALLACANESTRO. BASKET GIOVANILE

Ieri sera si è disputato a Sorrento l’incontro tra la GEVI Napoli e la Fortitudo basket Sorrento, un match che vedeva la prima quasi imbattuta, con una sola sconfitta alle spalle confrontarsi con la terza del girone c della under 19 maschile silver Campano.

La compagine sorrentina si è ben difesa contro una squadra che come sappiamo ha un roster di tutto rispetto, soprattutto per il recente arrivo di un ucraino di oltre 2 metri e 10. È stata una partita difficile e nervosa dove la squadra peninsulare ha dimostrato con il suo carattere di poter meritare i primi posti della classifica e dopo un tira e molla che ha visto protagonisti i ragazzi di Sorrento nei primi tre periodi, si è giunti al quarto ed ultimo periodo con una rimonta da parte della GEVI Napoli, che per la prima volta ha messo la testa avanti sebbene solo di un paio di punti. Nonostante ciò la caparbietà dei ragazzi del basket di Sorrento ha avuto la meglio e sono riusciti a vincere e rimanere imbattuti in casa, con un risultato finale di 59-56. Bravi ragazzi!

Ora appuntamento al 21/04 alla tensostruttura della S.M.S. Tasso ore 16:30 per la sfida con in palio la prima posizione contro la Cestistica Ischia