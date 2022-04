Insieme per Massa Lubrense sui lavori di via Partenope: “Fallimento, chiaro a tutti si sarebbero protratti più a lungo”. Riportiamo di seguito le parole del gruppo di opposizione Insieme Per Massa Lubrense in seguito alle novità riguardanti i lavori di via Partenope:

I lavori che interessano Via Partenope, che tante polemiche hanno suscitato, saranno sospesi sino al termine della stagione turistica. Non si tratta di un successo, ma di un sonoro fallimento, perché era chiaro a tutti, sin dalle prime battute, che questi lavori si sarebbero protratti più a lungo del preventivato, causando un danno all’economia per nulla indifferente. In Consiglio Comunale, mesi fa, ci battemmo per chiedere chiarezza e trasparenza, nonché il rispetto dei tempi previsti. Ma è stato tutto inutile, il progetto si è dimostrato, alla prova dei fatti, del tutto sballato. Ciò che fa rabbia, però, è il tono trionfalisitico con cui viene annunciata la sospensione dei lavori di via Partenope, quasi fosse un regalo per tutti quei lamentosi incontentabili. A ciò si accompagnano dei ringraziamenti che, oltre a sfociare nel ridicolo, paiono quanto mai inopportuni. La prossima volta, qualora l’amministrazione dovesse nuovamente fare una brutta figura, sarebbe preferibile pubblicare un post di scuse, invece di scrivere queste righe dal sapore irreale. I massesi, sino a questo momento, hanno tollerato già troppo…