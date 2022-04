Infanticidio a Sant’Egidio del Monte Albino: confermate le condanne per i genitori di Jolanda. Sono state confermate le condanne del primo grado nei confronti di Jolanda, la bambina uccisa a Sant’Egidio de Monte Albino: ergastolo per Giuseppe Passariello e 24 anni di carcere per Immacolata Monti.

A deciderlo è stata la Corte d’Assise d’Appello, dopo aver accolto la requisitoria della Procura generale.

Per Passariello solo una revoca dell’isolamento diurno in carcere. Per il resto sentenza immutata. Anche per la Corte d’Assise d’Appello è stato il padre aiutato dalla moglie a soffocare la bambina in una notte di giugno del 2019.

Nell’udienza della settimana scorsa era stato il consulente dei giudici Vittorio Fineschi, il perito del caso Cucchi, a puntare l’indice contro Passariello il quale, per il professionista, avrebbe ucciso con il soffocamento meccanico (a mani nude) senza cuscino la sua bambina.