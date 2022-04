Incidente in Costiera Amalfitana: caos tra Minori e Marmorata. Questa mattina, mercoledì 27 aprile 2022, intorno alle 8.00 in Costiera Amalfitana si è verificato un incidente tra scooter tra Minori e la frazione di Marmorata di Ravello. Nell’impatto, i due scooter hanno tamponato anche un’autovettura.

Per fortuna, l’incidente non ha causato feriti gravi, ma le cause dello scontro sono ancora da accertare.

Il sinistro ha causato code e rallentamenti lungo la Statale Amalfitana, strada che in questi giorni aveva stava già riscontrando problemi per la viabilità. A restare bloccati nell’ingorgo causato dall’incidente, oltre che pendolari e i bus della Sita, anche un’ambulanza partita da Maiori che si stava recando sul posto per soccorrere i malcapitati.