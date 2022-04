Incidente in autostrada e traffico paralizzato anche in galleria a Vico Equense per Sorrento . Per Pasqua emergenza

Incidente in autostrada e traffico paralizzato anche in galleria a Vico Equense per Sorrento Incidente in autostrada a pochi chilometri dall’ingresso al casello di Napoli. Scontro tra un’auto e uno scooter intorno alle undici di questa mattina all’altezza dello svincolo di Portici. Ferito un motociclista, soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

A lungo disagi alla circolazione. Lunga coda di auto si è creata in poco tempo, in direzione dell’ingresso a Napoli città, in un periodo, subito prima del ponte di Pasqua, in cui il traffico è già intenso a qualsiasi ora del giorno.

Traffico bloccato da e per Sorrento presso le gallerie dopo Castellammare di Stabia, è consigliabile passare per Gragnano.

Ricordiamo che in Penisola Sorrentina fra Vie Crucis e turismo sarà una Settimana Santa di traffico e a Pasqua probabile emergenza.