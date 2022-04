Dalla Grecia alla costiera amalfitana in moto: “Positano è fantastica”

Tra le mete preferite dai motociclisti c’è sicuramente la costiera amalfitana. La strada statale, se percorsa con le giuste precauzioni e rispettando le norme stradali, offre un panorama unico e che i rider da ogni parte del globo apprezzano e sperano di percorrere. Questa mattina a Positano abbiamo potuto intervistare alcuni turisti in arrivo dalla Grecia. I motociclisti sono saliti in sella agli imponenti mezzi a due ruote con tanto di amici e mogli, per raggiungere Positano e la Diva Costa. Alcuni di loro arrivano da Salonicco, altri da Creta, partendo lo scorso sabato per approdare nella città verticale e poi dirigersi a Sorrento, la Campania e poi visitare il resto d’Italia.