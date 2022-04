Impero delle mozzarelle in Penisola Sorrentina, clan alla sbarra. La Mutua Consumatori: “Soddisfatti per la sentenza”

L’associazione Mutua Consumatori Campania (www.mutuaconsumatori.it), presieduta da Benedetto Di Meglio, si è costituita parte civile, per il tramite dell’Avv. Agostino La Rana, nel processo davanti al Tribunale di Napoli, Giudice dell’Udienza Preliminare dr.ssa Ivana Salvatore, a carico di Schiavone Walter più altri, per la vicenda dell’imposizione di prodotti caseari del “clan dei Casalesi” nella Penisola sorrentina. L’associazione, che vanta una pluriennale esperienza nel settore agroalimentare, esprime soddisfazione per la sentenza. Secondo la Dda, l’affaire mozzarella si reggeva su un doppio binario: acquistare al minimo e rivendere al massimo. Da un lato i prodotti venivano comprati dai caseifici della penisola sorrentina con un prezzo di comodo, a volte addirittura senza nemmeno pagare. Poi, sfruttando il “buon nome” di famiglia, i latticini venivano imposti in vari caseifici della stessa penisola sorrentina e della provincia di Caserta attraverso società intestate a prestanome o attraverso la “Latticini e Formaggi” di Bianco. Il gup di Napoli Ivana Salvatore ha condannato a sette anni di reclusione, riconoscendo l’attenuante riservata ai collaboratori di giustizia, Walter Schiavone.