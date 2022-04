Immersioni della Polizia contro i datterai: il servizio Rai Uno in penisola sorrentina

Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi sono andati in onda oggi, sabato 23 aprile alle ore 15:20, su Rai Uno con l’ultimo episodio di Linea Bianca. La trasmissione coinvolge gli spettatori in un’esplorazione della montagna e aspetti umani come cultura, affari e curiosità ad essa legati. La cultura del cibo, e la vita dei suoi abitanti con storie tratte dal folklore, miti e leggende. La meta del viaggio di oggi è stata la Campania, per la precisione il Vesuvio, in una puntata dedicata all’uomo e al vulcano. Il Vesuvio e l’area dei Campi Flegrei, una minaccia per circa due milioni di abitanti: in sorvolo con l’elicottero della Polizia di Stato, verrà fatto un focus sul rischio eruttivo del “super vulcano” in una zona da sempre densamente abitata. Il viaggio prosegue a quota 1.131 metri sul livello del mare, lungo i sentieri del Monte Faito, al confine tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, nel cuore del Parco dei Monti Lattari, tra la faggeta secolare. Con le guide del Soccorso Alpino e i vulcanologi dell’Ingv, Linea Bianca scende nel cratere del Vesuvio per il monitoraggio delle fumarole e la valutazione del rischio sismico. Il terreno lavico e gli ettari di vigna: si va poi a Trecase, con Maurizio, erede di una tradizione vinicola di famiglia, l’impegno per creare un luogo dove la produzione del vino biologico si unisce a una genuina accoglienza.