Il Volley Sant’Agnello U16F va in Final Four Provinciale. Dopo l’importante traguardo raggiunto dall’U18F la settimana scorsa, questa volta è toccato all’U16F che, battendo il Gimel Sant’Agata al ritorno dei quarti di finale, accede alla Final Four Provinciale. Pochi giorni per prepararsi perché le bravissime atlete, dovranno disputare la competizione già domenica prossima al Palavesuvio Federale di Napoli.