Il Vico Equense “salva” il Salernum Baronissi che va ai playout. Il Vico Equense chiude il campionato al Figliolia di Baronissi, al sesto posto in classifica a 35 punti. In campo i ragazzi di mister Ferrara scendono con un’insolita divisa rossa, in onore del principe Alberto di Monaco, al quale è stata consegnata una maglia personalizzata dalla compagine costiera, da uno degli sponsor impegnato in un lavoro nel principato, che ha fatto da tramite. Un match molto intenso, terminato 3-2 per i padroni di casa che accedono, grazie a questa vittoria, ai playout contro il Faiano, in una gara che varrà la stagione.